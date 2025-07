ippica terza semifinale del superfrustino tqq premio centrale del latte di cesena

Il Tomaso Grassi Award - Superfrustino 2025, questa sera all’Ippodromo del Savio proporrà la sua terza semifinale: dalle 20.55 dieci concorrenti andranno a caccia della promozione all’evento conclusivo del torneo programmato per il 26 agosto, gran finale al quale si sono già qualificati Renè Legati e Vincenzo Gallo, in qualità di vincitori delle due manche precedenti, Alessandro Gocciadoro, Antonio Di Nardo e Antonio Simioli in quanto primi tre della classifica nazionale 2024. La parata dei dieci pretendenti odierni che si sfideranno in cinque corse ognuna alle redini di cavalli diversi, è aperta dall’umbro Daniele Cuglini, ippico a 360 gradi che da qualche stagione si sta facendo valere a suon di vittorie tra gli ippodromi del centro nord della penisola, mentre Manuel Pistone, cresciuto sotto l’ala di Andrea Sarzetto e ora ‘agli ordini’ del fratello Giuseppe, è un catch di talento che ha assaporato vittorie d’élite con campioni del livello di Dolce Viky e Cosmo Spritz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

