"La metrotranvia era la soluzione migliore, non comprendiamo le motivazioni di questa “marcia indietro“ e riteniamo che le soluzioni alternative proposte con l’utilizzo di nuove tecnologie e bus elettrici protetti non sia adeguata". È questa la posizione dell’ Associazione Utenti del Trasporto Pubblico sezione di Milano, all’indomani della prima riunione del tavolo tecnico chiesto da Regione Lombardia nell’ambito dell’Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell’ex Alfa Romeo di Arese. Al tavolo c’erano Regione, Città Metropolitana, comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese, rappresentanti dell’Agenzia di Bacino del Tpl con un unico punto all’ordine del giorno: il riassetto del trasporto pubblico locale nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ipotesi metrotranvia accantonata: "Un errore, è più efficace dei bus"