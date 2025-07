iosno il tour che ha portato la mindfulness a teatro

Roma, 29 lug. (askanews) - Il tour di IOSNO, che ha portato la mindfulness nei teatri italiani partendo da Napoli il 22 febbraio e terminando a Torino il 5 maggio, ha registrato il tutto esaurito in tutte e cinque le date, segnando un successo significativo per un evento di questo genere. IOSNO, pseudonimo di Alessio Andrea Balza, che ha appena pubblicato 'Vivere Mindfulness', un libro che sta diventando un caso editoriale grazie al passaparola. Il testo propone pratiche concrete, radicate nella vita quotidiana, per allenare l'attenzione e ritrovare la presenza senza spiritualismi astratti, ha trasformato la pratica della mindfulness in un'esperienza teatrale coinvolgente, aprendo le porte a un pubblico variegato: ricercatori interiori, curiosi, VIP, imprenditori e aziende strutturate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

