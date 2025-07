Io sono Farah replica puntata del 29 luglio in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – martedì 29 luglio – la nuova serie tv turca Io sono Farah. Ecco i video per rivedere gli episodi 3 e 4 in replica streaming. Semiha, la madre di Alperen, si presenta davanti alla casa di Orhan e accusa Mehmet di non aver protetto suo figlio. Farah tenta di fuggire dal paese, ma durante il viaggio un malintenzionato le ruba un oggetto molto importante per lei. Nel tentativo di recuperarlo, affronta quell’uomo. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Io sono Farah, replica puntata del 29 luglio in streaming | Video Mediaset

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE? - “Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

Io sono Farah, le anticipazioni di mercoledì 30 luglio - Farah salva la vita a un uomo misterioso, mentre tra Tahir e Kerimsah nasce un legame speciale. Riporta 105.net