Abbiamo intervistato il dott. Giulio Portolan (Pordenone, 1972), autore di testi scientifici e fondatore di un’inedita sintesi della conoscenza, che egli stesso definisce episteme. La sua visione unisce medicina, filosofia, spiritualitĂ , diritto e politica in un sistema integrato, con l’obiettivo dichiarato di gettare le basi per una riforma universale. Portolan vive con la moglie Gelsomina Palladino (Salerno, 1988), ex modella e medico chirurgo laureata con lode a La Sapienza di Roma. Insieme hanno una figlia, Mina, e sono in attesa del secondo figlio. L’intervista si concentra su una delle intuizioni centrali del pensiero di Portolan: la memoria come forza trasformativa dell’umanitĂ , capace di contrastare le mutazioni genetiche patogene e di guidare la specie verso un futuro di cooperazione e pace, grazie all’iniezione di energia mentale in un campo spirituale unitario. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

