Inter Lookman nuova offerta | dubbi sulla sostenibilità dell’affare?

L’Inter è uscita allo scoperto proponendo una nuova contro offerta per i cartellino di Ademola Lookman. Nel caso di un ulteriore muro dell’Atalanta i nerazzurri dovranno pensare ad un piano B. RILANCIO – L’Inter rilancia per Ademola Lookman, ma la trattativa resta congelata. I nerazzurri hanno presentato una nuova offerta da 42 milioni più 3 di bonus. L’Atalanta fino ad ora ha sempre valutato il giocatore almeno 50 milioni di euro. La Dea non ha intenzione di privarsi del suo esterno offensivo nigeriano a queste cifre, ritenute insufficienti per un giocatore considerato centrale nell’ormai ex progetto tecnico di Gasperini. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Lookman nuova offerta: dubbi sulla sostenibilità dell’affare?

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

“CON #LOOKMAN L’INTER È LA SQUADRA PIÙ FORTE” Alessandro Localelli, intervenuto a Radio Radio, non ha dubbi: “Con Lookman l’Inter resta la squadra più forte del campionato. Anche più del #Napoli” Vai su X

L'ex calciatore Ciccio #Graziani esprime forti dubbi sul possibile minutaggio di Francesco #PioEsposito all'#Inter in caso di ingaggio di Ademola #Lookman. Vai su Facebook

Pedullà: “Tesoro Inter, 20mln da questi 2 nomi. Affondo per Lookman: ma c’è un giorno limite”; GdS - L'Inter prepara il rilancio per Lookman: rialzo della parte fissa. E il nigeriano può 'rompere' con l'Atalanta; A. Paganin non ha dubbi: Lookman può far fare il salto di qualità all'Inter.

Calciomercato Inter, nuova offerta per Lookman all'Atalanta. Cosa manca per chiudere - È questo il risultato dell’incontro avvenuto a Milano, in via Rosellini, a margine del Consiglio di Lega tra Beppe Marotta, ... Si legge su msn.com

Lookman all’Inter, nuova offerta all’Atalanta: cosa manca per chiudere dopo l’ultimo incontro - L'Inter accelera per arrivare presto all'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta con l'ultima offerta da 40 milioni più 5 di bonus ... Secondo fanpage.it