Inter Lookman ha rifiutato l’offerta | il colpo di scena ribalta il mercato

Lookman, ore calde per la trattativa tra Atalanta e Inter. Il giocatore ha rifiutato l’offerta, l’indirizzo è chiaro. Sono ore decisive per il futuro di Ademola Lookman, nome in cima alla lista del taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il reparto avanzato dell’Inter. I milanesi hanno piĂą volte fatto trapelare la volontĂ di regalare a Chivu un giocatore in attacco che possa consentire di variare dal 3-5-2 con cui i nerazzurri hanno disputato le ultime stagioni e di proporre una alternativa tattica a tre punte in alcune fasi della stagione. Il profilo ideale è stato individuato nel giocatore atalantino, le trattative con i bergamaschi vanno avanti ormai da giorni ma la questione sembra ormai alle battute finali. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, Lookman ha rifiutato l’offerta: il colpo di scena ribalta il mercato

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

L’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter per Lookman Vai su X

“L’#Inter ha rifiutato offerte da 50 milioni per Pio #Esposito e anche uno scambio con Lookman! L’Inter è consapevole del valore di Pio. Non so cosa abbia in testa Chivu ma sono sicuro che gli darà spazio perché lo conosce benissimo” - Mario Giuffredi, agent Vai su Facebook

Live Calciomercato: Wesley alla Roma, no del Bruges per Jashari; Agente Pio Esposito: L'Inter ha rifiutato offerte da 50 mln e scambio alla pari con Lookman; “L’Inter ha rifiutato 50 milioni per Pio Esposito. Non so cosa abbia in testa Chivu per….

Lookman, ecco la nuova offerta dell'Inter: le cifre e la posizione dell'Atalanta - I nerazzurri migliorano la loro prima proposta per il club bergamasco, sono ore decisive per il futuro dell'attaccante nigeriano ... Come scrive tuttosport.com

Il punto su Lookman: si aspetta la risposta dell'Atalanta - Inter, offerta da 42 milioni più 3 di bonus: news di calciomercato in diretta ... Segnala sport.sky.it