Inter il francese non è più intoccabile | possibile cessione in caso di offerte convincenti

Il calciomercato estivo dell’ Inter potrebbe riservare una sorpresa inattesa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sui canali ufficiali di Fabrizio Romano, Benjamin Pavard, arrivato solo due anni fa dal Bayern Monaco, non è considerato intoccabile dalla dirigenza nerazzurra. Un segnale chiaro. Di fronte a un’offerta congrua, il club sarebbe disposto ad ascoltare proposte per il difensore francese. Non una bocciatura per il francese, solo strategia. La posizione dell’ Inter non nasce da insoddisfazione per il rendimento di Pavard, fresco sposo di Kleofina Pnishi, che nella stagione appena conclusa ha dato un apporto solido alla retroguardia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ai più attenti non sarà sfuggita la dedica di Mkhitaryan all’Inter. È scritta sui suoi nuovi scarpini: “Amarti è destino” Vai su Facebook

Pavard Inter, vive le possibilità di una sua cessione! Ecco cosa serve per far partire il difensore francese - Pavard Inter, la situazione contrattuale e le condizioni per una possibile cessione del difensore: guadagna 5 milioni l’anno e ha contratto fino al 2028 Benjamin Pavard, difensore centrale e terzino d ... Si legge su informazione.it

Inter, cosa succede con Thuram: contratto e possibile arrivo di Lookman, le ultime sul francese - Thuram è arrivato all'Inter a parametro zero nell'estate del 2023, dopo la fine dell'avventura al Borussia Monchengladbach e la scadenza del contratto con i tedeschi. Segnala calciomercato.com