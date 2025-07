Inter firmata una partnership fino al 2028 con Balocco

L’ Inter ha ufficializzato una nuova intesa commerciale con Balocco, storico marchio italiano dei prodotti dolciari. L’accordo, che durerà tre stagioni, prevede che Balocco diventi Official Partner del club nerazzurro, segnando un ritorno nel panorama calcistico per l’azienda, già sponsor della Juventus tra il 2010 e il 2012. La collaborazione comprenderà la produzione di articoli brandizzati su licenza, iniziative promozionali condivise attraverso le piattaforme digitali di entrambi i brand, e la visibilità del logo Balocco sui led a bordocampo nelle gare interne di Serie A e Coppa Italia disputate al Meazza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inter, firmata una partnership fino al 2028 con Balocco

