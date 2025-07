Inter Chivu li fa fuori tutti | un altro senatore può lasciare

Cristian Chivu pronto al “fuori tutto”: il tecnico nerazzurro non guarda in faccia a nessuno, un senatore può andare via (Ansa Foto) – SerieAnews Quando inizia un nuovo corso, con un nuovo tecnico, spesso capita che le gerarchie vengano rivoluzionate. Un modulo nuovo, completamente differente rispetto al precedente, ma anche sistemi di gioco che si sposano poco con le caratteristiche di alcuni calciatori. E così, da intoccabili, si diventa in un amen riserve di lusso, ma in alcuni casi si finisce direttamente sul mercato. D’altronde il “mestiere” del calciatore è uno dei più precari al mondo, anche se dopo quello di allenatore ovviamente. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, Chivu li fa fuori tutti: un altro senatore può lasciare

In questa notizia si parla di: chivu - fuori - senatore - inter

Parma Napoli, che tegola per Chivu: infortunio dell’ultima ora! Quel big è fuori dai convocati - di Redazione Parma Napoli, che tegola per Chivu: infortunio dell’ultima ora! Quel big è fuori dai convocati: la lista completa per la sfida contro i partenopei.

Inter, contro l’Urawa partita da dentro o fuori: solo vincere! Esame Chivu – TS - È già tempo di verdetti per l’Inter al Mondiale per Club. Dopo l’1-1 all’esordio contro il Monterrey, la sfida di questa sera (ore 21 italiane, diretta su Canale 5 e Dazn) contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds assume i contorni del dentro o fuori.

Inter, Chivu perde Pavard: fuori con gli Urawa Red Diamonds - Forfait dell`ultima ora in casa Inter in vista della sfida contro i giapponesi dell`Urawa Red Diamonds, valida come seconda giornata del girone.

? Acerbi risolve i dubbi: no a Inzaghi e ai milioni arabi. Il difensore resta a difendere l’Inter targata Chivu. Fino a qualche mese fa il futuro di Acerbi all’Inter non era minimamente in dubbio. Gli eventi delle ultime settimane - anche fuori dal campo - hanno Vai su Facebook

Chivu durissimo in conferenza stampa: “A volte bisogna mangiare un po’ di m*rda; Inter, Chivu li fa fuori tutti: un altro senatore può lasciare; Caos Inter, tutti contro tutti: fatti fuori in tre.

Come sarà (e con quali obiettivi) la nuova Inter di Chivu - La novità Chivu, gli obiettivi sul campo e quelli di mercato di un club tornato a investire E' iniziata ... Riporta panorama.it

Chivu sull’Inter: «Dobbiamo ripartire con il giusto passo. Mi aspetto questo dalla mia squadra» - Le parole Nel quartier generale dell’Inter, Cristian Chivu si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore dell ... Scrive calcionews24.com