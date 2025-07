Inter al via la campagna abbonamenti 2025-2026! Inizia la fase di vendita libera | tutti i dettagli

Inter, al via la campagna abbonamenti 2025-2026! Inizia ufficialmente la fase di vendita libera: tutti i dettagli sui nerazzurri Dalle ore 12:00 di martedì 29 luglio, è ufficialmente iniziata la vendita libera degli abbonamenti per assistere alla stagione calcistica 2025-26 dell’Inter, club guidato dal tecnico Simone Inzaghi, ex attaccante e allenatore vincitore di una Coppa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, al via la campagna abbonamenti 2025-2026! Inizia la fase di vendita libera: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: inter - abbonamenti - vendita - libera

Inter, campagna abbonamenti 2025/26: un preoccupante silenzio - La stagione calcistica 2024/25 dell’ Inter non si è ancora conclusa, vista l’appendice del Mondiale per Club, ma tra i tifosi nerazzurri inizia a serpeggiare una crescente tensione dettata dall’assordante silenzio sulla campagna abbonamenti per il prossimo campionato 2025/26.

Curve Inter e Milan, stretta sugli abbonamenti? La richiesta! – TS - Occhio alla nuova richiesta della Procura per stroncare le due curve di Inter e Milan. Si va verso una stretta sugli abbonamenti.

Inter, campagna abbonamenti: aumento previsto del 10% - Attraverso la diretta Twitch di FcInter1908, sorgono nuove informazioni relative alla campagna abbonamenti dell’ Inter per la stagione 2025/26.

Abbonamenti 2025-26, al via la vendita libera; Inter, via ai nuovi abbonamenti: chiusa la fase rinnovi, come e dove acquistarli; Inter, al via la campagna abbonamenti: tutte le informazioni e le novità.

Abbonamenti Inter 2025-2026, al via la fase di vendita libera: tutte le info sui pacchetti - Seduta Inter, lavoro e sorrisi ad Appiano: secondo giorno di test fisici per la squadra di Chivu ad Appiano Gentile – VIDEO Seduta Inter, giornata divisa tra palestra, cyclette e bilancieri continua l ... Scrive informazione.it

Inter, al via la vendita libera degli abbonamenti 2025/26: tutte le opzioni per vivere San Siro da protagonista - Dopo la fase dedicata ai rinnovi e alla waiting list, oggi – lunedì 29 luglio – si è aperta ufficialmente la v ... Segnala informazione.it