Innocence | anticipazioni del 2 e 3 agosto su Canale 5

Prosegue su Canale 5 la messa in onda di Innocence, la dizi turca che animerĂ i pomeriggi estivi del weekend. La serie racconta una storia intensa fatta di misteri, veritĂ scomode e battaglie legali, con al centro la giovane Ela, coinvolta in un caso che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. Sabato 2 agosto – Udienza drammatica e accuse scioccanti innocence. Durante il processo, l'avvocato di Ilker Ilgaz presenta la propria arringa difensiva sostenendo che Ela soffra di erotomania, una patologia che l'avrebbe portata a inscenare l'aggressione per vendicarsi. In aula interviene anche Bahar, madre di Ela, mostrando le foto della figlia dopo l'aggressione, ma viene prontamente allontanata.