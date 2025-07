Infortunio Zanchetta intervento riuscito per il giovane centrocampista dell’Inter U23 | il comunicato

del club nerazzurro. Buone notizie per l’ Inter U23 sul fronte medico: Mattia Zanchetta, giovane centrocampista classe 2006, è stato operato con successo nella giornata di ieri per una Sports Hernia bilaterale. L’intervento si è svolto presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e, come confermato dal club con una nota ufficiale, è perfettamente riuscito. Il figlio di Andrea Zanchetta, ex allenatore della Primavera nerazzurra ora sulla panchina del Novara, era da qualche tempo alle prese con fastidi fisici che ne avevano limitato la piena attivitĂ in questa fase di preparazione precampionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Zanchetta, intervento riuscito per il giovane centrocampista dell’Inter U23: il comunicato

In questa notizia si parla di: zanchetta - giovane - centrocampista - inter

Çalha va al Gala? Ecco come giocherebbe l'Inter se coronasse il sogno Éderson: servono almeno 45 milioni, li spendereste? Trattasi di sogno. Perché l'Atalanta è bottega parecchio cara, perché dopo le bordate di Lautaro e Marotta il futuro di Çalhano Vai su Facebook

Ben 9 anni all'Inter e una stagione in corso che può regalare gioie, sul tecnico piombano le sirene delle prime squadre; Nonni, testa e paragoni scomodi: chi sono Berenbruch e Cocchi, gli ultimi talenti dell'Inter; UFFICIALE / Inter, acquistato a titolo definitivo Andrija Vukoje.

Zanchetta: “Novara piazza ambiziosa. Ecco quando ho deciso di lasciare l’Inter” - Conferenza stampa di presentazione per Andrea Zanchetta, nuovo allenatore del Novara ed ex tecnico dell'Inter Primavera: " Sono molto contento di essere qui. Da fcinter1908.it

Inter, colpo dalla Bundesliga: nuovo centrocampista in arrivo - L’Inter si appresta a chiudere un nuovo colpo per il centrocampo: il club nerazzurro stanno per mandare in porto un’affare dalla Bundesliga. spaziointer.it scrive