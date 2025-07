Infortunati Juve come stanno quei due lungodegenti bianconeri? Il loro recupero procede spedito ma manca ancora quella novità Ultime

Infortunati Juve, la Vecchia Signora rende note le condizioni di questi calciatori: come stanno tutti i degenti di Madama dopo l’allenamento di oggi. Emergono novità importanti dalla Continassa in merito agli infortunati della Juve. Bremer e Cabal stanno continuando il loro percorso di recupero dopo aver subito i gravi infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo. Come rivelato da Sky Sport, i due difensori bianconeri, pur lavorando in parte con il gruppo, svolgono anche sedute separate per continuare il recupero fisico. Bremer, che ha avuto un recupero più rapido, è leggermente più avanti rispetto a Cabal, ma entrambi devono ancora affrontare un lungo lavoro per tornare in piena forma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve, come stanno quei due lungodegenti bianconeri? Il loro recupero procede spedito, ma manca ancora quella novità. Ultime

Sudakov Juve, c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Sudakov Juve, i bianconeri non perdono la speranza di acquisire il talento ucraino: l’accordo tra lo Shakhtar e quel club italiano non è stato raggiunto.

Conte Juve, Balzarini calma le acque: «Ancora nessun contatto tra le parti. Lui aspetta questo momento per…». Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Conte Juve, Balzarini dà aggiornamenti sull’accostamento dell’allenatore del Napoli ai bianconeri: non ci sono novità esaltanti.

Pintus Juve, Pedullà svela: «I bianconeri stanno provando a prenderlo da due anni. Negli ultimi giorni sta ascoltando la proposta ma…» - di Redazione JuventusNews24 Pintus Juve, Pedullà svela sul futuro del preparatore monitorato dai bianconeri: tutte le dichiarazioni.

