Infermieri senza compensi per i festivi Asl Caserta condannata dopo 15 anni

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, mettendo così fine a una lunga battaglia legale intentata da tre infermieri – Luigi D’Alessio, Francesco Tamburro e Francesco Giaquinto – per il mancato pagamento del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Infermieri senza compensi per i festivi, Asl Caserta condannata dopo 15 anni; OSPEDALE DI CASERTA, il grande sopruso. Ecco cosa vogliono fare il Dg Gaetano Gubitosa e il capo Cisl Cristiani per fregare i diritti ad avere i giusti compensi arretrati di infermieri, Oss, ecc. arrivati fino alla Cassazione per l'ex art. 9.

