Indosserò la kippah fino alla morte Italia pericolosa per gli ebrei | il papà aggredito col figlio a Milano sfida l’odio

Milano – “Un guerriero”, che non si farĂ intimorire dall’aggressione subita, continuerĂ a indossare “con orgoglio la kippah fino alla morte” e tornerĂ in Italia, per dimostrare a suo figlio che qui “non tutti sono antisemiti”. È cosĂŹ che si descrive Elie Sultan, il turista francese di 52 anni aggredito domenica scorsa in un’ Autogrill di Lainate (Milano), davanti al figlio di appena sei anni. La procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, con l’ accusa di percosse aggravate dall’odio razziale per l’episodio che ha scosso l’opinione pubblica. La prima parte dell’aggressione in parte filmata in un video, quella in cui l’uomo viene insultato con frasi come “assassini, andate a casa vostra”, è stata filmata con il telefonino dalla vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - “Indosserò la kippah fino alla morte. Italia pericolosa per gli ebrei”: il papĂ aggredito col figlio a Milano sfida l’odio

