Indagini a Fiumicino il Consiglio si confronta

Fiumicino, 29 luglio 2025 – Sala gremita per la seduta del Consiglio comunale straordinario convocata per oggi. Un appuntamento importante, che ha come focus trasparenza e legalità, alla luce delle indagini che stanno coinvolgendo il Comune. Tra il pubblico presente anche l'ex assessora Federica Poggio. Quello in corso è un confronto diretto, ma dai toni pacati. Chi si aspettava la "guerra" e le caricate è rimasto deluso. Gli interventi sono stati aperti da Angelo Petrillo, capogruppo della Lista Civica Ezio, seguito dal Capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca che hanno ribadito: "Accostare Fiumicino a operazioni criminali non è bello" Ha preso poi la parola il Sindaco Mario Baccini: "Ho preso atto con piacere delle richieste del Consiglio da parte dell'opposizione e ascoltato le considerazioni – ha dichiarato il Primo Cittadino –.

