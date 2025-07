INCREDIBILE INSIGNE | firma con una big in lotta per lo scudetto | Sfiderà il suo Napoli

INCREDIBILE INSIGNE: firma con una big in lotta per lo scudetto SfiderĂ il suo Napoli"> Insigne è pronto a firmare con una big che lotterĂ il prossimo anno per lo scudetto. TornerĂ a sfidare il Napoli. Lorenzo Insigne ha ufficialmente chiuso la sua esperienza in MLS con il Toronto dal 1° luglio scorso, proprio come successo a Bernardeschi che si è accasato al Bologna. L’ex capitano del Napoli ha rescisso il contratto con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza prevista nel 2026, mettendo fine a un’avventura durata tre stagioni, tra alti e bassi. In Canada ha collezionato 66 presenze, 15 gol e altrettanti assist. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - INCREDIBILE INSIGNE: firma con una big in lotta per lo scudetto | SfiderĂ il suo Napoli

Futuro Lorenzo Insigne, il suo nome continua ad essere accostato al Napoli? - Il futuro di Lorenzo Insigne al Toronto FC sembra essere appeso a un filo. Secondo quanto riportato dal Canadian Press qualche settimana fa, l'ex capitano del Napoli non rientrerebbe più nei piani del club canadese.

Lorenzo Insigne e il desiderio (mai sfumato) di vestire ancora la maglia del Napoli - L'avventura di Lorenzo Insigne a Toronto potrebbe concludersi prima del previsto. Con la squadra canadese, l'ex capitano del Napoli non è riuscito a sfondare e lo stipendio rappresenta l'unica consolazione per il calciatore che ora punterebbe a ritornare in Italia.

Clamoroso Insigne, l'ultima ora lascia tutti sorpresi: cosa è successo all'ex capitano del Napoli - Lorenzo Insigne è costretto a fare i conti con una situazioni molto complessa. Di seguito le ultimissime sull'ex capitano del Napoli.

