Incontro sulla bretella Coste-Casello | venerdì 1° agosto alle 9,00 alla presenza del Presidente Giani

Arezzo, 29 luglio 2025 – Facendo seguito alla richiesta avanzata dai Comuni del Valdarno aretino e dalle associazioni di categoria, venerdì 1° agosto, alle ore 9:00, è in programma l'incontro col Presidente Giani, avente ad oggetto la bretella Coste-Casello. Si tratta di una infrastruttura fondamentale per l'intero territorio, sia per migliorare la funzionalità della viabilità, che per sviluppare il tessuto produttivo. Le opere di realizzazione del primo tratto della bretella, di competenza della Regione, sono state completamente realizzate e sono adesso in fase di collaudo.

