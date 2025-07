Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo | due feriti in codice 2 al San Donato

Attivato alle ore 16:01 il 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto lungo la SS73, in prossimitĂ dello svincolo su viale Francesco Rosselli ad Arezzo. Coinvolte due autovetture. Due le persone ferite, trasportate in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo: si tratta di un uomo di 85 anni e di una donna di 67 anni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per la gestione della viabilitĂ e i rilievi del caso. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato

In questa notizia si parla di: arezzo - incidente - ss73 - codice

