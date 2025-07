Incidente sulla Via Nomentana | Donna Estratta dalla Fiat Panda Ribaltata

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un brutto incidente stradale quello di ieri pomeriggio, intorno alle 15:00, luogo sulla Via Nomentana, nella zona di Porta Pia. Tre vetture sono state coinvolte in una carambola che ha visto una Fiat Panda ribaltarsi su un fianco, con la conducente, un’ ottantenne, rimasta intrappolata nell’abitacolo. I soccorsi: estrazione e trasporto in ospedale. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco che, prontamente intervenuti, hanno liberato la vittima dal veicolo ribaltato. Successivamente, la signora è stata affidata alle cure del personale medico del 118 e trasportata in codice giallo al Policlinico Umberto I, per essere sottoposta ad accertamenti e cure appropriate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

