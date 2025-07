Incidente investito un 12enne | trasferito in gravissime condizioni in ospedale

Momenti di paura a Sovico in via San Carlo: un ragazzo di 12 anni è stato investito da un’auto intorno alle 15.56 di oggi, martedì 29 luglio, mentre era in sella alla sua bicicletta.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Monza assieme alla polizia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

