Incidente delle Frecce Tricolori nel 2023 | nuovi indagati aeroporto di Torino Caselle sotto inchiesta

Una decina di nuove persone sono indagate per la tragedia delle Frecce Tricolori tra l’aeroporto di Torino Caselle e San Francesco al Campo, il 16 settembre 2023. Si tratta di manager e operatori della societĂ che gestisce lo scalo e addetti di almeno una societĂ esterna che, come falconieri, si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Frecce tricolori: incidente nel cielo di Pantelleria. Pilota ferito alle ginocchia nell’impatto con il terreno - Tre aerei delle Frecce Tricolori si sono toccati mentre facevano un allenamento nei cieli dell'isola.

Pantelleria, tre Frecce Tricolori si toccano in volo. Aperte due inchieste - Uno dei velivoli ha un’ala danneggiata. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno raccolto video e testimonianze

Scontro in volo, bird-strike o guasto: il video dell’incidente delle Frecce Tricolori a Pantelleria - Durante un'esibizione a Pantelleria, tre aerei delle Frecce Tricolori sono stati coinvolti in un incidente: uno è uscito di pista per un guasto, causando il ferimento di un pilota.

Il maggiore dell’Aeronautica militare Oscar Del Dò non c’entra con la morte della piccola Laura Origliasso. La bambina è morta all’età di cinque anni fra le fiamme provocate dallo schianto al suolo dell’Aermacchi MB-339 “Pony 4” delle Frecce Tricolori guidato Vai su Facebook

