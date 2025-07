Incidente con veicolo in divieto di sosta ecco quando c' è il reato | le cose da sapere

Parcheggiare un veicolo in divieto di sosta può comportare per il proprietario ulteriori responsabilità, qualora venga accertato che il posizionamento del mezzo abbia in qualche modo contribuito al verificarsi di un incidente stradale. Se viene dimostrato in fase di ricostruzione del sinistro che il divieto è stato istituito proprio per limitare i rischi alla circolazione in un determinato punto e che la sua violazione è stata determinante a causare l'incidente, il proprietario può essere considerato corresponsabile. Risalire alla motivazione del divieto, che in certi casi è posto proprio per prevenire situazioni potenzialmente pericolose, come quando si riduce lo spazio di una corsia o si viene a creare un ostacolo alla visibilità degli altri conducenti, è dunque importante per stabilire questo genere di responsabilità.

Giorgia Marino morta nell’incidente a Torino: due indagati, anche chi ha lasciato l’auto in divieto di sosta - Salgono a due gli indagati per la morte di Giorgia Marino, la motociclista di 25 anni deceduta domenica 8 giugno 2025, dieci giorni dopo l’incidente avvenuto in piazza Cattaneo a Torino.

Attraversa i binari nonostante il divieto e viene investita dal treno: 17enne ricoverata d’urgenza in ospedale e operata. L’incidente alla stazione di Lavinio - ABBONATI A DAYITALIANEWS Fortunatamente migliorano le condizioni della ragazza di 17 anni investita dal treno Nettuno – Roma mentre cercava di attraversare il binario lo scorso giovedì 12 Giugno.

