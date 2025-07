Incidente con il quad sull’isola di Pago | muore 19enne di Nembro

IN VACANZA. Tragedia nella notte di lunedì 28 luglio: Pietro Adobati era alla guida di un quad quando si è scontrato con un’auto. Inutili i soccorsi. La polizia croata indaga sulle cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Incidente con il quad sull’isola di Pago: muore 19enne di Nembro

In questa notizia si parla di: incidente - quad - isola - pago

Aveva 19 anni e aveva appena finito il liceo: Pietro Adobati è morto in vacanza sull'isola di Pag, in Croazia, dopo uno schianto in quad. Sconvolta Nembro, dove era molto conosciuto.

Il tragico incidente è avvenuto sull'isola di Pag

