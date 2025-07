Incidente col il quad in Croazia muore 19enne italiano | era il viaggio post maturità

Un grave incidente si è verificato nella notte tra lunedì e martedì sull'isola di Peg, in Croazia. Pietro Adobati, 19 anni di Nembro, ha perso la vita mentre si trovava a bordo del suo quad a seguito di un violento schianto nella localitĂ di Jakišnica, nel nord dell'isola. Secondo quanto ricostruito dalla polizia croata, il quad ha invaso la corsia opposta ed è stato centrato sul lato posteriore da un'automobile con targa tedesca e condotta da una donna di 44 anni. Adobati sarebbe morto sul colpo, prima dell'arrivo dei soccorsi. Le autoritĂ locali hanno aperto un'indagine per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilitĂ . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incidente col il quad in Croazia, muore 19enne italiano: era il viaggio post maturitĂ

Incidente in quad: grave 41enne soccorso con Pegaso. Ferito il figlio minorenne - Incidente durante una escursione in quad: padre e figlio (minorenni) sonon rimasti feriti. Il drammatico episodio è avvenuto alle 15 circa nel territorio comunale di Sestino.

Incidente in quad: grave 41enne soccorso con Pegaso. Ferito il figlio minorenne - Incidente durante una escursione in quad: padre e figlio (minorenni) sonon rimasti feriti. Il drammatico episodio è avvenuto alle 15 circa nel territorio comunale di Sestino.

Sestino in lutto per la scomparsa di Alessandro Andreini: salvo il figlio di 10 anni dopo l’incidente in quad - Una giornata che doveva essere di spensieratezza si è trasformata in tragedia per Alessandro Andreini, 41 anni, di Sestino.

