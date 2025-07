Incidente A4 l'amico dell'82enne contromano per 7 km | Non dormiva da 2 giorni voleva comprare dei sonniferi

Il racconto dell'amico dell'82enne che domenica ha percorso per 7 chilometri contromano l'autostrada A4 Torino-Milano provocando la morte di 3 persone: "Aveva detto al fratello e alla cognata che erano due giorni che non dormiva. Quando non lo hanno sentito si sono preoccupati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: amico - 82enne - contromano - dormiva

«Egidio non dormiva da due giorni», parla l’amico dell’82enne che ha imboccato la A4 contromano: «Era uscito per comprare i sonniferi» - «Sua cognata mi ha detto che era uscito per comprare dei sonniferi, non dormiva da due giorni». Giuseppe Valisi conosceva Egidio Ceriani da una vita, avendo frequentato insieme le elementari a Magenta, nel Milanese.

Il gravissimo incidente sull'A4. Secondo un amico dell'82enne che ha causato lo schianto in cui sono morti lui e altre 3 persone, l'uomo "non dormiva da due giorni". Le immagini delle telecamere rivelano che ha guidato contromano per 7 chilometri, ben 5 mi Vai su Facebook

Il gravissimo incidente sull'A4. Secondo un amico dell'82enne che ha causato lo schianto in cui sono morti lui e altre 3 persone, l'uomo "non dormiva da due giorni". Le immagini delle telecamere rivelano che ha guidato contromano per 7 chilometri, ben 5 mi Vai su X

«Egidio non dormiva da due giorni», parla l’amico dell’82enne che ha imboccato la A4 contromano: «Era uscito per comprare i sonniferi»; Incidente A4, l'amico dell'82enne contromano per 7 km: Non dormiva da 2 giorni, voleva comprare dei sonniferi; «Incidente in A4, Egidio Ceriano non dormiva da due giorni quando ha imboccato contromano l'autostrada».

Incidente A4, l’amico dell’82enne contromano per 7 km: “Non dormiva da 2 giorni, voleva comprare dei sonniferi” - Il racconto dell'amico dell'82enne che domenica ha percorso per 7 chilometri contromano l'autostrada A4 Torino- Da fanpage.it

Scontro frontale in A4, l'amico: "Egidio non dormiva da due giorni" - L'uomo è riuscito a percorrere 7 km sulla corsia di sorpasso prima di causare il gravissimo incidente: "Non riusciva a dormire la notte e prendeva dei sonniferi" ... Si legge su msn.com