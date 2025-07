Tre cantieri sotto sequestro – Scalo House, Residenze Lac e Giardino Segreto – sei per cui c’è un fascicolo aperto o avviato verso il processo – tra cui Park Towers, Biblioteca europea, Bosconavigli – almeno quindici progetti – tra cui il P39-Pirellino, Villaggio Olimpico, Corti di Bayres, Goccia-Bovisa – citati, e in alcuni contestati, nell’inchiesta sull’espansione urbanistica di Milano dei pm di Milano. Ma nel già corposo fascicolo dei pm di MIlano Mauro Clerici, Marina Petruzzella e Paolo Filippini, potrebbero aggiungersi altri progetti immobiliari. Gli investigatori della Guardia di finanza analizzano da giorni la documentazione acquisita durante le perquisizioni del 16 luglio ( quando sono emerse le richieste di arresto per sei indagati, ndr ) e potrebbero essere un’altra trentina i casi interessanti, oltre a quelli già nel mirino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta urbanistica – Il focus su San Siro, gli accertamenti sui fondi esteri e nuove denunce arrivate ai pm