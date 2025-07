Incendio vicino all' aeroporto vigili del fuoco a lavoro per domare il rogo

Durante le ore pomeridiane un incendio, a causa del forte vento, ha lambito l’aeroporto di Catania. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono attualmente impegnate nello spegnimento.In particolare, sono a lavoro la squadra del distaccamento sud, partenza Boschiva, squadra di Maletto e una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Fiumicino, 30 giugno 2025 – Dalle ore 13.00 circa, la Sala Operativa ha inviato sei APS, tre Autobotti, più il funzionario di servizio e Capo Turno Provinciale in Via Geminiano Montanari,42 per un vasto incendio di sterpaglie.

Disagi in aeroporto dopo un incendio su Monte Pecoraro: fiamme domate in poco tempo - Un incendio divampato su Monte Pecoraro, nei pressi di Villagrazia di Carini, domato in poco tempo, ha comunque creato dei disagi all'aeroporto Falcone Borsellino, dove alcuni voli sono stati dirottati.

Incendio sul monte vicino all'aeroporto di Palermo, voli dirottati a Trapani-Birgi e Catania - Un incendio è divampato su Monte Pecoraro, a Carini, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. «In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, alcuni voli sono stati dirottati», fa sapere la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

#Roma, dalle 13 #vigilidelfuoco impegnati in zona Piana del Sole, nei pressi dell’aeroporto “Da Vinci” e dell’autostrada Roma-Fiumicino, per un #incendio di vegetazione: 12 squadre al lavoro, giunti rinforzi da Pescara e Rieti. Operazioni di spegnimento in co Vai su X

A domare il vasto incendio diverse squadre del Comando Vigili del Fuoco Vibo Valentia, prontamente intervenute con piĂą mezzi e uomini Vai su Facebook

Catania, incendio vicino all'aeroporto: voli sospesi, gli utlimissimi aggiornamenti - Per colpa di un incendio divampato nei pressi dell'aeroporto di Catania- Come scrive notizie.it

Incendio vicino l’aeroporto di Catania: sospesi i voli - I Vigili del Fuoco sono attualmente al lavoro per contenere e domare le fiamme vicino all'aeroporto di Catania, in stretto coordinamento con le autorità competenti. Riporta ilsicilia.it