Incendio vicino all’aeroporto di Catania sospesi i voli

Voli sospesi a Catania per la chiusura dello spazio aereo a causa delle attività di velivoli antincendio in prossimità dell’aeroporto. Lo comunica lo scalo catanese sui social, spiegando che “date le restrizioni su Catania – Fontanarossa, la scelta dello scalo in cui atterrare è in capo alle compagnie aeree e ai comandanti dei voli”. Il comunicato dell’aeroporto di Catania. “La sicurezza dei passeggeri e di tutto il personale è la nostra massima priorità. Le operazioni sono al momento sospese, consigliamo ai passeggeri di contattare la propria compagnia aerea per informazioni aggiornate sullo stato del proprio volo”, si legge sulla pagina Facebook dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio vicino all’aeroporto di Catania, sospesi i voli

Incendio vicino all'aeroporto di Catania, sospesi i voli - Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che, a causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dell'aeroporto, tutte le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese.

Voli sospesi a Catania per un incendio in prossimità dell'aeroporto - A causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Catania, sono state temporaneamente sospese tutte le operazioni di volo, con conseguente chiusura dello spazio aereo.