Incendio nei pressi dell' aeroporto di Catania sospesi tutti i voli in arrivo e partenza

Incendio nelle immediate vicinanze dell'Aeroporto di Catania, dove i voli in partenza e in arrivo sono stati temporaneamente sospesi. A renderlo noto è la Sac, società di gestione dell'aeroporto siciliano. L'area in cui stanno divampando le fiamme non coinvolge direttamente lo scalo aeroportuale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Fiumicino, 30 giugno 2025 – Dalle ore 13.00 circa, la Sala Operativa ha inviato sei APS, tre Autobotti, più il funzionario di servizio e Capo Turno Provinciale in Via Geminiano Montanari,42 per un vasto incendio di sterpaglie.

Disagi in aeroporto dopo un incendio su Monte Pecoraro: fiamme domate in poco tempo - Un incendio divampato su Monte Pecoraro, nei pressi di Villagrazia di Carini, domato in poco tempo, ha comunque creato dei disagi all'aeroporto Falcone Borsellino, dove alcuni voli sono stati dirottati.

Incendio sul monte vicino all'aeroporto di Palermo, voli dirottati a Trapani-Birgi e Catania - Un incendio è divampato su Monte Pecoraro, a Carini, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. «In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, alcuni voli sono stati dirottati», fa sapere la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Incendio nei dintorni di Marsiglia, dirottato a Montpellier il Ryanair da Catania. Cancellato il Marsiglia Catania, grazie Christian Ardenti per la segnalazione ? Causa incendio é chiuso anche Olbia. Vai su Facebook

