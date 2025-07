Incendio all' ecocentro di Collegno | a fuoco due container si alza una nube di fumo

Un incendio √® divampato nel tardo pomeriggio di oggi, marted√¨ 29 luglio 2025, all'interno dell'ecocentro di corso Pastrengo a Collegno. Ad andare a fuoco sono stati un paio di container, uno dei quali contenente rifiuti in legno, da cui si √® alzata una nube di fumo nero. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

