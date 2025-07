Incendio all’aeroporto italiano sospesi tutti i voli | il rogo spaventoso fiamme alte e fumo

Un grave incendio divampato nelle immediate vicinanze di uno scalo aeroportuale italiano ha causato la sospensione di tutte le operazioni di volo. Per ragioni di sicurezza è stato deciso anche di chiudere temporaneamente lo spazio aereo, così da consentire l’intervento dei mezzi aerei antincendio. La situazione si è evoluta rapidamente nel primo pomeriggio, costringendo alla sospensione sia dei voli in partenza che in arrivo. La decisione è stata presa in via precauzionale, per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale aeroportuale, mentre le fiamme continuano ad avanzare nei pressi dello scalo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

