Incendi in Sardegna dopo il disastro di Punta Molentis continuano i roghi a Orosei

Continua l’emergenza incendi in Sardegna, dove il sud e la costa orientale dell’isola sono devastati dalle fiamme già da qualche giorno. La scorsa domenica 27 luglio un furioso rogo ha investito la zona di Villasimius, in particolare la spiaggia di Punta Molentis. Infatti, nella zona le fiamme sono arrivate a ridosso della spiaggia, bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Il forte maestrale degli ultimi giorni ha reso ancora più difficili le operazioni di spegnimento. Incendi in Sardegna, continuano i roghi. Nella giornata di domenica l’incendio, probabilmente frutto di una mano umana, ha coinvolto anche la Capitaneria di porto di Cagliari, per eventuali evacuazioni e soccorsi dal mare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Incendi in Sardegna, dopo il disastro di Punta Molentis continuano i roghi a Orosei

In questa notizia si parla di: incendi - sardegna - punta - molentis

Come bruciano i boschi in Italia: dai 40 incendi in Sardegna alle emergenze in Calabria e Salento. La mappa dei roghi - In un solo giorno in Sardegna ci sono stati quaranta incendi boschivi, nelle stesse ore in cui circa 40 gli ettari di macchia mediterranea andavano distrutti, nel parco naturale di Rauccio dagli incendi a Torre Chianca, in provincia di Lecce.

Oltre 20 incendi in Sardegna per colpa delle alte temperature: chiuso un aeroporto e diverse case evacuate - Le alte temperature di questi giorni e le raffiche di vento hanno contribuito a innescare 24 roghi su tutto il territorio sardo: è stato necessario evacuare diverse case e chiudere per qualche ora l'aeroporto Riviera del Corallo.

Sardegna, ventiquattro incendi e aeroporto chiuso: l’isola stretta nella morsa del fuoco - ROMA – Un’intera regione messa in ginocchio dalle fiamme. La Sardegna, spinta oltre il limite da temperature roventi e venti impetuosi, ha vissuto una giornata da incubo: ventiquattro incendi si sono sviluppati in tutto il territorio regionale, rendendo necessario l’intervento simultaneo di mezzi aerei, squadre a terra e forze di protezione.

Roghi in Sardegna, caccia al sospettato per incendio di Punta Molentis Vai su X

Sono tra cinquanta e cento i veicoli distrutti dall'incendio che domenica pomeriggio ha devastato l'area di Punta Molentis, a Villasimius, in Sardegna.... Vai su Facebook

Villasimius, pauroso incendio a Punta Molentis: bagnanti in fuga dalla spiaggia, elicotteri in azione; Inferno di fuoco in Sardegna, i piromani hanno le ore contate: ci sono due arresti, trovati gli inneschi a Punta Molentis; Punta Molentis, lettera dall’inferno: «Salvi grazie all’aiuto tra bagnanti, nessun piano d’emergenza: inaccettabile».

Incubo incendi in Sardegna: ecco le spiagge chiuse (non solo Punta Molentis). Le fiamme minacciano Orosei - Dopo lo spaventoso rogo di Villasimius è bollino rosso lungo tutta la costa orientale dell’isola. Segnala quotidiano.net

VIDEO| Incendi in Sardegna, le fiamme arrivano fino alla spiaggia di Villasimius. Le immagini dei bagnanti in fuga - Gravi incendi alla vegetazione si sono verificati nel pomeriggio di domenica 28 luglio a Villasimius, in Sardegna ... dire.it scrive