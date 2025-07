Incendi in Portogallo i boschi bruciano | oltre 2mila vigili del fuoco in azione

Oltre 2mila vigili del fuoco sono impegnati a combattere gli incendi boschivi in tutto il Portogallo. Tre roghi stanno destando grande preoccupazione: uno nel nord del Paese, vicino al confine con la Spagna, e due nella regione centrale. Il caldo torrido continua a colpire con temperature che sfiorano i 40°C. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendi in Portogallo, i boschi bruciano: oltre 2mila vigili del fuoco in azione

