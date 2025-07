Incendi in Italia danni sopra 1,5 miliardi ma il peggio arriva ora

In Italia, nei primi sette mesi del 2025, sono andati in fumo oltre 52.000 ettari di territorio. I danni stimati superano già 1,5 miliardi di euro. Gli incendi di Sicilia e Sardegna degli ultimi giorni potrebbero aver fatto levitare un bilancio già tragico per quello che si prospetta come un anno particolarmente difficile lato roghi boschivi. A pagare il conto siamo tutti noi, tra spese altissime per risanare ogni ettaro bruciato e altre occulte sul lungo termine. Gli incendi aumentano del 35% nell’estate 2025. Secondo il report L’Italia in fumo – sottotitolo: Gli incendi del patrimonio naturale, i fattori di rischio e le proposte di Legambiente – aggiornato al 18 luglio, nei primi 7 mesi dell’anno sono andati in fumo nel nostro Paese ben 52. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Incendi in Italia, danni sopra 1,5 miliardi ma il peggio arriva ora

In questa notizia si parla di: incendi - italia - danni - miliardi

Ucciso il torturatore al-Kikli, era stato in Italia per una visita a un ministro. Spari tra miliziani e incendi in strada - Il torturatore Abdel Ghani al-Kikli è stato ucciso il 12 maggio nel campo militare di Tekbali, a sud di Tripoli.

Ue e il piano contro gli incendi boschivi, c’è anche l’Italia - Con l’avvicinarsi dell’estate, l’ Unione Europea sta intensificando la preparazione per contrastare l’aumento del rischio di incendi boschivi nei mesi più a rischio.

Ue e il piano contro gli incendi boschivi, c’è anche l’Italia - Con l’avvicinarsi dell’estate, l’ Unione Europea sta intensificando la preparazione per contrastare l’aumento del rischio di incendi boschivi nei mesi più a rischio.

Una nuova ondata di droni e missili russi ha colpito #Kiev e la regione di #Sumy nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio. Nella capitale ucraina si registrano almeno un morto, diversi feriti e incendi in quattro distretti, con danni a negozi, case e una scuol Vai su Facebook

Incendi in Italia, danni sopra 1,5 miliardi ma il peggio arriva ora; Incendi a Los Angeles, 24 morti. Assicurazioni verso 20 miliardi di perdite; Los Angeles, almeno 11 morti: 180mila persone in fuga, danni fino a 150 miliardi $.

Incendi in Italia, danni sopra 1,5 miliardi ma il peggio arriva ora - A metà anno potremmo già aver speso oltre 1,5 miliardi per colpa degli incendi boschivi. quifinanza.it scrive

L’Italia in fumo per gli incendi, anche quest’estate - L'Italia in fumo per gli incendi, anche quest'estate: bruciano Sardegna, Sicilia e Calabria. Lo riporta lifegate.it