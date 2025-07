Incendi brucia ancora la Sardegna

Centinaia di ettari di terreno distrutti dagli incendi divampati in Sardegna nei giorni scorsi. Sugli inneschi dei roghi si allunga l’ombra dei piromani. A subire i danni maggiori soprattutto le aziende agricole. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Incendi, brucia ancora la Sardegna

Come bruciano i boschi in Italia: dai 40 incendi in Sardegna alle emergenze in Calabria e Salento. La mappa dei roghi - In un solo giorno in Sardegna ci sono stati quaranta incendi boschivi, nelle stesse ore in cui circa 40 gli ettari di macchia mediterranea andavano distrutti, nel parco naturale di Rauccio dagli incendi a Torre Chianca, in provincia di Lecce.

Oltre 20 incendi in Sardegna per colpa delle alte temperature: chiuso un aeroporto e diverse case evacuate - Le alte temperature di questi giorni e le raffiche di vento hanno contribuito a innescare 24 roghi su tutto il territorio sardo: è stato necessario evacuare diverse case e chiudere per qualche ora l'aeroporto Riviera del Corallo.

Sardegna, ventiquattro incendi e aeroporto chiuso: l’isola stretta nella morsa del fuoco - ROMA – Un’intera regione messa in ginocchio dalle fiamme. La Sardegna, spinta oltre il limite da temperature roventi e venti impetuosi, ha vissuto una giornata da incubo: ventiquattro incendi si sono sviluppati in tutto il territorio regionale, rendendo necessario l’intervento simultaneo di mezzi aerei, squadre a terra e forze di protezione.

Brucia la Sardegna, decine di incendi in poche ore: mezzi aerei in volo ... - Brucia la Sardegna, decine di incendi in poche ore: mezzi aerei in volo per supportare le squadre di terra Super- unionesarda.it scrive

Brucia ancora la Sardegna, dodici gli incendi - Nelle campagne di Ales, nell'Oristanese, vanno avanti le operazioni di spegnimento di un rogo partito venerdì. Come scrive rainews.it