incassi come addestrare il drago si avvicinano a un grande record della saga

Il successo di How to Train Your Dragon (2025) si sta consolidando come uno degli eventi piĂą significativi nel panorama cinematografico recente. La pellicola, in uscita nel giugno 2025, sta attirando l’attenzione non solo per la sua performance al botteghino, ma anche per le implicazioni che potrebbe avere sul futuro della saga e delle produzioni DreamWorks. In questo approfondimento, analizzeremo i risultati di incasso attuali, le prospettive di record e gli aspetti chiave della produzione. andamento del botteghino di how to train your dragon (2025). risultati finanziari attuali. Al suo settimo fine settimana nelle sale cinematografiche, How to Train Your Dragon (2025) ha raggiunto un incasso globale di circa $606 milioni, con una distribuzione di $257 milioni in territorio nazionale e $349 milioni a livello internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

