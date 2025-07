Inaugurazioni stop col silenzio elettorale

"Smetteremo di fare le inaugurazioni quando ci sarĂ il silenzio elettorale": una risposta secca, quella che il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta, ha dato all’assenza, al taglio del nastro della nuova area di psichiatria, di Giuseppe Giordano. Un’assenza annunciata. "Da alcune settimane si concentrano inaugurazioni con la presenza di autoritĂ regionali interessate alla tornata elettorale di ottobre", aveva detto a La Nazione l’assessore comunale alla SanitĂ . Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha parlato soprattutto dell’assegnazione, da parte della Regione Toscana, di 70 milioni all’Aou Senese, destinata all’ammodernamento delle strutture e a nuove edificazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Inaugurazioni, stop col silenzio elettorale"

In questa notizia si parla di: inaugurazioni - elettorale - silenzio - stop

Inaugurazioni, stop col silenzio elettorale; Le opposizioni hanno violato il silenzio elettorale sui referendum?; Election Day, aperti i seggi negli Usa.

Silenzio elettorale, stop alle comunicazioni politiche per ... - RaiNews - Silenzio elettorale, stop alle comunicazioni politiche per ballottaggio e referendum I candidati a sindaco di Lamezia non potranno fare comizi né rilasciare interviste. Secondo rainews.it

«Violiamo il silenzio elettorale»: la sfida del sindaco calabrese - Il 7 giugno, per direttiva del sindaco di +Europa Fabio Signoretta, nel territorio del paese saranno ... Lo riporta ilmanifesto.it