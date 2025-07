Inaugurata la palestra all’aperto Investimento di 167mila euro

Dal vecchio campo di bocce alla modernissima struttura multisport fra basket e calisthenics: è stato inaugurato, a Sulbiate, il nuovo spazio per giovani (e non solo). Investimento dell’amministrazione comunale da 167mila euro "per recuperare un’area in disuso e restituirla alla comunitĂ - spiega la sindaca Carla Della Torre –, il centro sportivo si amplia e si dota così di una nuova zona". Per celebrare l’evento, For Kids ha organizzato un torneo di basket. Qui, si disputano partite 3 contro 3 oppure si fa ginnastica con sbarre e parallele. La pavimentazione è antitrauma, ci sono anche fontanella e luci a led temporizzate, "per evitare gli sprechi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

