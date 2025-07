In via Carta salta la raccolta della plastica

In via Giuseppe Carta 5 la plastica non è stata ritirata. Così siamo a due disservizi consecutivi! È questo l'incentivo che si dà alla raccolta differenziata? A questo punto mi chiedo perché non vengono messe le campane in ogni via anziché lasciarle marcire in via Calcante?. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Carta Smeraldo ai negozi. Rifiuti, raccolta più smart - Novità in materia di rifiuti, a San Lazzaro, anche per le attività commerciali: Carta Smeraldo da ritirare per aprire i cassonetti dei rifiuti indifferenziati, consegna diretta dei nuovi contenitori per il porta a porta e la possibilità di attivare dei servizi di raccolta ad hoc per chi ne farà richiesta.

Comieco, i numeri da record della raccolta di carta e cartone in Italia - L’Italia della raccolta differenziata di carta e cartone cresce e consolida la sua leadership europea, superando quota 3,8 milioni di tonnellate raccolte nel 2024, con un aumento di oltre 130mila tonnellate rispetto all’anno precedente.

In aumento la raccolta differenziata della carta in Campania: bene Caserta e Napoli - Tempo di lettura: 2 minuti La raccolta differenziata di carta e cartone in Campania continua a crescere e nel 2024 ha superato le 237.

Rifiuti a Modena, parte la raccolta di carta e plastica in orario notturno - Modena, 15 novembre 2023 – A partire dal 4 dicembre la raccolta di carta e plastica nelle zone residenziali di Modena, quindi in buona parte della città, si svolgerà in orario notturno, tra le ... ilrestodelcarlino.it scrive

