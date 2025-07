In tela o pelle persino in rafia | l' importante è che si pieghi su sé stessa ed entri in valigia Senza perdere di stile

U n po’ Origami, un po’ Tetris. La borsa perfetta per le vacanze forse non esiste, ma se esiste vince la partita in ambo i giochi cult. La sfida: una borsa da mare o vacanza pieghevole e rilassata da un lato, leggera come un cigno di carta. Dall’altro, una bag salva spazio che entri in valigia, possibilmente senza rovinarsi e occupare il minimo spazio possibile. Borse e scarpe: i colori di tendenza PE 2025 X Leggi anche › Avvistata. La borsa da barca prende il largo tra le tendenze di stagione Incastro tra le tendenze borse dell’estate 2025, la borsa ripiegabile è quel must-have che, a dire il vero, non conosce stagioni: solo viaggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In tela o pelle, persino in rafia: l'importante è che si pieghi su sé stessa (ed entri in valigia). Senza perdere di stile

Mi piego ma non mi spezzo. Le borse salva spazio più chic da portare in vacanza.

