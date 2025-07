In Onda Francesca Albanese contro gli Usa | Avere contatti con me porta all' arresto

"La situazione è drammatica, non ho piĂą parole per descriverla". Francesca Albanese, ospite di In Onda nella puntata di martedì 29 luglio, parla di Gaza. "Ormai - spiega a Marianna Aprile e Luca Telese - si perseguita la morte. Mi chiedo come sia possibile che venga tollerata dall'Ue, partner principale di Israele. Io sono voce narrante a cui le Nazioni Unite hanno dato mandato, sono la prima persona dell'Onu a essere sanzionata da un paese. Sono nella lista nera degli Stati Uniti. Avere contatti con me porta all'arresto, erogarmi un servizio porta a sanzioni. L'obiettivo è quello di creare il gelo intorno a me". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Francesca Albanese contro gli Usa: "Avere contatti con me porta all'arresto"

https://radiondadurto.org/?p=197402 - I Sanitari per Gaza in piazza Montecitorio a Roma per solidarizzare con la Palestina e con Francesca Albanese. Chiedono anche lo sblocco degli aiuti umanitari. Su Radio Onda d'Urto la corrispondenza con il nostro colla Vai su X

Ha denunciato chi guadagna dalla guerra a Gaza. Ora gli Stati Uniti la vogliono punire: chi è Francesca Albanese. Giurista e docente italiana, dal 2022 è relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei territori palestinesi occupati: la prima donna a ricoprire q Vai su Facebook

