In Inghilterra il calcio femminile ha sfondato | la finale dell’Europeo è stato l’evento più visto in tv del 2025

Decine di migliaia di persone hanno festeggiato la nazionale inglese femminile campione d’Europa, nel cuore di Londra, dopo il successo ai rigori sulla Spagna: un bagno di folla straordinario, tra musica, fuochi d’artificio e fumogeni, ha accompagnato il bus scoperto. Sul palco di fronte al Queen Victoria Memorial, a Buckingham Palace, la capitana Leah Williamson ha confessato di “aver pianto ” per la commozione. L’attaccante Alessia Russo, di chiare origini italiane, ha detto: “È tutto surreale. È pazzesco vedere tante persone arrivare nel cuore di Londra per celebrare la nostra vittoria”. In queste ore, ha fatto festa anche la BBC: l’emittente britannica ha trasmesso l’europeo di calcio femminile organizzato dalla Svizzera e la finale di domenica contro la Spagna è stata l’evento più visto del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Inghilterra il calcio femminile ha sfondato: la finale dell’Europeo è stato l’evento più visto in tv del 2025

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

