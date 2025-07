In gara c' è anche Simona Quadarella nella finale dei 1500 metri

E nnesima giornata di gare ai Mondiali di nuoto 2025 che si stanno svolgendo a Singapore. Oggi grande attesa per gli italiani che dovranno scendere in corsia. In nottata si sono svolte le batterie dei 50 metri rana a cui hanno partecipato Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Per quanto riguarda i 200 metri farfalla il testimone è passato nelle mani di Federico Burdisso e Alberto Razzetti. Sul fronte femminile è scesa in acqua Bianca Nannucci nei 200 metri stile libero. Thomas Ceccon, dal cuore infranto all’oro olimpico: «La delusione l’ho incanalata nel nuoto» X Leggi anche › L’oro di Thomas Ceccon e la fine dello “sportivamente corretto” Oggi intorno alle 13 c’è grande attesa per Thomas Ceccon nella semifinali dei 100 metri dorso e per Simona Quadarella, in finale nei 1500 metri. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In gara c'è anche Simona Quadarella nella finale dei 1500 metri

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri vince la prima sezione di gara, ora i 1000 metri, i primi 10 in finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16: Doppietta azzurra nei primi 1500 metri. Vince Paltrinieri, secondo Marchello, poi Rasovszky 10.

Luigino travolto e ucciso a pochi metri da casa: 22enne ubriaco faceva una gara di velocità con la Punto - Luigino Tognin era quasi a destinazione, a poche centinaia di metri da casa sua, quando una Fiat punto lo ha travolto in pieno a fortissima velocità invadendo completamente l’altra corsia in fase di sorpasso.

Ceccon: «I 50 rana dai, ma che gara è? Pure i miei 50 delfino. Le gare sui 50 metri non valgono come le altre» - Ceccon: «I 50 rana dai, ma che gara è? Pure i miei 50 delfino. Le gare sui 50 metri non valgono come le altre» Thomas Ceccon è tornato.

