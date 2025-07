Impianto crematorio di Tavernelle nessuno stop La Regione vota contro all' emendamento

ANCONA – L’iter per la creazione di un impianto crematorio al cimitero di Tavernelle andrĂ avanti. L’assemblea legislativa delle Marche, oggi 29 luglio, ha infatti bocciato l’emendamento proposto dalla consigliera del Partito Democratico Manuela Bora, tra le proteste dei residenti del quartiere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il Movimento 5 Stelle contro l'impianto crematorio: «Salute, ambiente e partecipazione non sono negoziabili» - ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona esprime la propria ferma contrarietà alla realizzazione dell’impianto crematorio di prossima realizzazione al cimitero di Tavernelle.

"I lavori all’impianto crematorio iniziano il 27 giugno, nessun ritardo" - Nessun ritardo e nessun intoppo, la road map per la realizzazione dell’ impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle verrà rispettata.

Impianto crematorio di Tavernelle, incontro pubblico tra il comitato "Aria nostra" e il sindaco Silvetti - ANCONA – Domani, martedì 10 giugno alle 21,30, nell'ambito della Festa della primavera, il comitato "Aria nostra" incontrerà il sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

Bocciato il piano Marche sui crematori, la protesta in Consiglio - Il Consiglio regionale delle Marche boccia l'emendamento alla legge di assestamento di bilancio sugli impianti crematori. Scrive msn.com