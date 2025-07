Impatto acustico E45 | Dialogo con Anas

Il sindaco di CittĂ di Castello, Luca Secondi, ha confermato la volontĂ dell’amministrazione comunale di riavviare il dialogo con Anas per affrontare l’ impatto acustico della superstrada E45 in corrispondenza delle aree di Pesci D’oro, Boschetto, Montesca, Casalsole e Popolo. La risposta arriva durante l’ultima seduta del consiglio comunale, in seguito all’intervento del capogruppo della Lega Valerio Mancini, che ha sollecitato una nuova interlocuzione per l’installazione di barriere fonoassorbenti. "Nel corso degli anni le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno sempre sollecitato Anas a predisporre interventi adeguati in grado di mitigare l’impatto acustico dovuto al traffico veicolare lungo la superstrada E45 che va ad impattare su diverse aree territoriali anche ad elevata densitĂ abitativa del nostro comune – ha dichiarato Secondi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impatto acustico E45: "Dialogo con Anas"

In questa notizia si parla di: impatto - acustico - dialogo - anas

