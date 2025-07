Il West Nile Virus arriva nel Salento | positivo un cavallo L' Asl allerta i Comuni

In provincia di Lecce riscontrato un cavallo positivo al West Nile Virus. E l'allarme arriva anche in Puglia. L'uomo non può essere infettato da un animale, ma resta il nodo della. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il West Nile Virus arriva nel Salento: positivo un cavallo. L'Asl allerta i Comuni

In questa notizia si parla di: west - nile - virus - arriva

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

Dopo il West Nile arriva (ancora) il virus chikungunya: 800 casi in Francia, i primi in Emilia. Cos’è e quali sono i sintomi dell’infezione tropicale Vai su X

Una nuova preoccupazione arriva per la West Nile, una malattia virale trasmessa soprattutto dalla puntura di zanzare infette. Il virus colpisce in particolare d'estate e può essere asintomatico o causare sintomi lievi simili a quelli influenzali. Nei casi più gravi, Vai su Facebook

Il West Nile Virus arriva nel Salento: positivo un cavallo. L'Asl allerta i Comuni; Virus West Nile, 28 casi nel Lazio, il virus alle porte di Roma. Nel catanese caso in un cavallo; Dopo il West Nile arriva (ancora) il virus chikungunya: 800 casi in Francia, i primi in Emilia. Cos'è e quali sono i sintomi dell'infezione tropicale.

Il West Nile Virus arriva nel Salento: positivo un cavallo. L'Asl allerta i Comuni - In provincia di Lecce riscontrato un cavallo positivo al West Nile Virus. Scrive quotidianodipuglia.it

Secondo decesso per virus West Nile a Napoli: cosa usare contro queste “zanzare” - Un uomo di 74 anni è morto a Napoli per complicanze legate al virus West Nile. Come scrive newsmondo.it