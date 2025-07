Il vincitore degli oscar sceglie un capitano di star trek diverso da tutti i precedenti secondo il produttore della serie

La nuova serie di Star Trek, intitolata Star Trek: Starfleet Academy, si distingue per un approccio innovativo nel panorama della franchise, concentrandosi sui giovani cadetti e sulle dinamiche all’interno di una delle istituzioni più iconiche dell’universo Trek. Presentata in anteprima al San Diego Comic-Con, questa produzione promette di esplorare nuovi orizzonti narrativi, con personaggi e tematiche che riflettono la diversità e l’inclusività proprie del marchio. La presenza di figure di spicco come Holly Hunter e il suo ruolo di grande impatto sono tra gli aspetti più attesi. star trek: starfleet academy, una nuova frontiera nel franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il vincitore degli oscar sceglie un capitano di star trek diverso da tutti i precedenti secondo il produttore della serie

