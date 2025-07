Il video fuorviante su Giorgia Meloni e il piccolo Osama al-Raqab

Circola un video che riprende un’intervista rilasciata nel 2018 da Giorgia Meloni a Francesca Fagnani, in cui la leader di Fratelli d’Italia, e attuale Presidente del Consiglio, confessa la sua debolezza emotiva davanti alle storie tristi che coinvolgono i bambini. La scena è stata accostata alla fotografia di Osama al-Raqab, il bambino palestinese divenuto simbolo della fame a Gaza, con l’intento di accusare la premier di ipocrisia. Si tratta, però, di un accostamento scorretto e del tutto fuorviante. Per chi ha fretta. Il video vuole far passare Giorgia Meloni e il suo governo come insensibili verso i bambini malnutriti di Gaza. 🔗 Leggi su Open.online